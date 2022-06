Era il 2020 quando Fall Guys debuttava su PlayStation 4 e PC. Il gioco, un Battle Royale platform, fu subito un vero e proprio successo, capace di richiamare tantissimi giocatori. Qualche mese dopo la situazione intorno al titolo di casa Mediatonic si è però stabilizzata. Ora, con il passaggio del gioco al modello free-to-play (che segue l’acquisizione di Epic Games), il tutto sembra essere tornato alla situazione dei giorni successivi al debutto.

Come riportato online, l’arrivo di Fall Guys su Xbox e Nintendo Switch, unito al modello di distribuzione free-to-play, ha permesso a Mediatonic di registrare un numero altissimo di giocatori. Ben 20 milioni di utenti, infatti, hanno scaricato e provato il gioco nelle prime 48 ore dal lancio della versione gratuita. Certo, siamo ancora lontani dal picco Steam raggiunto al debutto del gioco: a settembre 2020, infatti, sul Client Valve si era contati ben 172.000 giocatori, mentre oggi siamo sui 52.000.

I numeri sono comunque di tutto rispetto e testimoniano, ancora una volta, come certi giochi si adattino perfettamente a questo tipo di mercato. Il lancio di un eventuale titolo con pass stagionali e microtransazioni (oltre che una formula di gioco ben collaudata e funzionale) premia di più nel momento in cui il prodotto è distribuito gratuitamente e soprattutto disponibile su tutte le piattaforme, console e PC. Una formula vincente, che ha permesso anche a Fall Guys di poter tornare sulla cresta dell’onda.

MASSIVE THANK YOU TO ALL WHO HAVE STUMBLED

We reached an incredible 20 million players in the first 48 hours of Free For All!

…see you this weekend my beans! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt

— Fall Guys… FREE FOR ALL! (@FallGuysGame) June 25, 2022