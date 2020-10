Fall Guys troppo difficile? La Stagione 2 regalerà molte Corone

Fall Guys Ultimate Knockout è stato letteralmente il gioco dell’estate 2020, e grazie a una community affiatatissima e al team di sviluppo, sta continuando ad essere uno dei titolio più giocati anche di questo primo periodo autunnale. La folle e coloratissima battle royale è ancora immersa nelle sue ultime fasi della prima stagione, ma i ragazzi di Mediatonic hanno già mostrato qualche anticipazione sulla seconda Stagione.

Oltre a dichiarare che ogni nuova stagione avrà un tema che la diversificherà da quella passata, il team ha anche svelato che ci saranno ovviamente dei nuovi mini giochi e diverse novità che verranno introdotte man mano. Oltre a scoprire che il team della seconda stagione di Fall Guys sarà il medioevo, su Twitter è stato annunciato che nella prossima stagione tutti i giocatori avranno diritto ad ottenere ben 20 Corone.

We've heard you all of your feedback loud and clear!

Winning crowns in Fall Guys against 59 other beans can sometimes be a little challenging (@timthetatman)

For Season 2, we've added over 600% more golden crowns into the Season rewards…

FEATURED COSTUMES FOR EVERYONE!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 30, 2020