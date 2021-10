Fallout 3 per PC, addio ad una feature dopo ben 13 anni

Sembra che i fan più accaniti della serie finalmente possano rigiocare il titolo su PC senza dover per forza installare un fastidioso add-on che era ormai vetusto da tempo. La versione per PC di Fallout 3 infatti era uno dei pochi titoli che prevedevano l’installazione di Windows Live Game per poter usufruire di alcuni servizi in-game, tra di questi anche i trofei. Le repository del servizio di Microsoft ormai erano scadute e anche gli aggiornamenti al client, era difatti rimasto un servizio più ceh defunto ma che ancora non riusciva a scrollarsi di dosso il titolo di Bethesda. Forse una coincidenza che il tutto accada dopo ben 13 anni dalla release ufficiale del gioco.

Tramite la pagina di Steam del prodotto infatti è possibile vedere la nuova patch note che recita finalmente le parole che sicuramente in tanti stavano attendendo. Difatti Fallout 3 è sicuramente uno dei titoli più amati della serie. Non per altro è stato anche il primo a far avvicinare milioni di giocatori per aver cambiato completamente il paradigma di approccio alla serie. Lui con Fallout New Vegas rappresentano sicuramente la coppia che ha fatto avvicinare nuovi fan alla serie e a far conoscere anche il resto del mondo dei titoli Bethesda. La software house che ci ha regalato tantissimi capolavori e che con l’acquisizione da parte di Microsoft si prepara ad entrare in una nuova fase.

Se avete Fallout 3 sul vostro PC già installato e avete ovviamente anche Games for Windows Live, anche dalla pagina di Steam vi consigliano di disinstallare il titolo, aggiornare e provvedere ad un’installazione pulita. Se invece volete continuare ad usare il deprecato servizio di Windows per nostalgia, beh…fatelo pure!

Detto questo, non ci resta che attendere nuove notizie su Fallout 76 e perché no, se siete interessati date un occhio a quello che ieri abbiamo pubblicato riguardo alcune nuove notizie su Avowed, il nuovo titolo di Obsidian!