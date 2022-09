I fan delle produzioni Bethesda sono tutti in trepidante attesa di Starfield, la nuova IP spaziale che promette di farci viaggiare verso mondi sconosciuti e galassie distanti. A oggi però manca ancora parecchio prima di poter partire per questo nuovo viaggio, ma niente paura, perché la community di modder è da sempre molto attiva sui titoli targati Bethesda, e questa nuova mod per Fallout 4 farà felici tutti coloro che sono in cerca di qualcosa di inedito da fare all’interno del mondo post-apocalittico della serie.

La mod in questione si chiama Fallout More, e il suo obbiettivo è quello di migliorare le meccaniche che stanno alla base del gioco e proporre molti cambiamenti alla quality of life dell’esperienza senza aggiungere nulla di troppo distante dal gioco originale. Fallout 4, infatti, rimane quasi del tutto originale in questa mod, ma molte delle meccaniche del gioco, dal looting all’economia fino al dialogo con gli NPC, sono state leggermente modificate per rendere l’esperienza survival open world molto più realistica e immersiva.

Un altro degli elementi rivisti da questa mod è la difficoltà, che ora metterà alla prova i giocatori con nemici più sfidanti. Il tutto però promette di essere ben equilibrato, senza cadere in scontri con i nemici troppo ostici e snervanti. Sia il giocatore che i propri nemici subiranno più danni rispetto al gioco base, e questo permette di affrontare una nuova esperienza bilanciata più sul lato survival del gioco, dove si dovranno dosare bene i colpi decidendo quali parti del corpo colpire per fare più danno.

Anche la parte stealth di Fallout 4 è stata rivista in questa mod. In questa nuova esperienza fan-made, infatti, i nemici vi daranno la caccia più a lungo e in modi più credibili. Queste sono solo alcune delle aggiunte e dei cambiamenti proposti da questa mod; per scoprire tutti i dettagli a riguardo e scaricare Fallout More vi basta cliccare a questo indirizzo.