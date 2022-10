Nel corso degli anni, i giochi Bethesda hanno ricevuto diverse mod. Fallout 4 resta uno dei titoli che più hanno avuto il supporto da parte dai modder, tra giochi completamente inediti in fase di sviluppo e piccoli ma necessari add-on. Oggi la mod che vi presentiamo è una sorta di ibrido: nessun cambiamento alla storyline del gioco, ma più elementi di gameplay che modificano radicalmente l’esperienza.

La mod, chiamata Obscurum IV, trasforma infatti Fallout 4 in una sorte di shooter à la Call of Duty. Chiaramente l’intero gioco non può trasformarsi in un single player con una campagna ristretta a poche ore. “Il mondo di gioco è un sandbox, pieno di elementi abbastanza strani ed è necessario capire cosa fare”, le parole del modder che ha creato questa mod. Sono presenti nuove armi, nuove fazioni, nuovi NPC, una nuova lore e nuove meccaniche di combattimento.

Chiaramente, per rendere il tutto più coerente e più realistico, è stata anche creata una nuova storia, decisamente complessa. “C’è una guerra civile. Voi siete schierati nella fazione dei Minutemen e la fazione nemica è invece composta da terroristi chiamata Separatisti del Commonwealth”. A questo nuovo plot si affiancano una narrazione più cupa, un ambiente di gioco più pericoloso e un gunplay decisamente più rifinito. Potete dare uno sguardo alla mod grazie al trailer che trovate poco più in basso.

Obscurum IV è disponibile gratuitamente su Nexus e potete scaricarla a questo indirizzo. Se questa mod ha stuzzicato la vostra fantasia, sappiate che potrebbe essere un ottimo modo per intrattenervi prima dell’uscita di Fallout 5: il nuovo gioco della serie è ancora infatti distante parecchi anni e questo nuovo progetto potrebbe essere la scelta più giusta per ingannare una lunga (ma inevitabile, visti i tanti progetti in lavorazione presso Bethesda) attesa. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.