Con il rinvio di Starfield, oltre a The Elder Scrolls V Skyrim, molti dei fan di Bethesda potrebbero pensare di ritornare su Fallout 4. Lo sappiamo: l’ultimo gioco della serie è oramai abbastanza vecchio (debuttò infatti nel 2015), ma un progetto in lavorazione che mira a essere decisamente ambizioso ha appena fatto quello scatto in più per darvi l’occasione di tornare a giocare.

Fallout 3

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, nel corso delle ultime ore il progetto The Capital Wasteland si è appena espanso. Per chi non lo conoscesse, il progetto è una gigantesca mod, che mira a ricreare Fallout 3 all’interno di Fallout 4. Un progetto di dimensioni straordinarie, che ha appena ricevuto un update significativo, ovvero l’introduzione del DLC Point Lookout. Ci sono ottime ragioni dunque per installare nuovamente l’ultimo capitolo della serie e scaricare questa mod. La prima riguarda ovviamente la grafica: questo progetto è di fatto una vera e propria versione rimasterizzata del terzo capitolo del franchise e offre una veste tecnica decisamente incomparabile rispetto all’originale. C’è poi un altro punto a favore di tutto ciò: ora è possibile giocare a Point Lookout senza utilizzare il defunto Games for Windows Live.

Il lavoro è ovviamente frutto di un team molto vasto, che sta realizzando anche Project Mojave. Si tratta, sostanzialmente, di un rifacimento di Fallout New Vegas in Fallout 4. Chiaramente entrambi i progetti sono un cantiere ancora aperto ed è molto probabile che nel corso degli anni si arricchiranno e miglioreranno ancora di più.

Se per caso siete curiosi di saperne di più in merito a entrambi i progetti, potete dare uno sguardo al video poco più in alto, dove viene presentata la mod. E se ne siete stati colpiti in maniera positiva, potete scaricare il tutto semplicemente visitando questo indirizzo, dove troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno, con l'aggiunta delle varie risorse necessarie per far girare Project Mojave e The Capital Wasteland.