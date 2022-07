I Synth sono sicuramente temibili, ma il Commonwealth di Fallout 4 è ora minacciato dai Cybermen, iconici nemici di Doctor Who che cercano di “migliorare” l’umanità per adattarla al loro modello freddo e privo di emozioni. Il tutto, grazie ad una delle innumerevoli mod sviluppate dai fan. Tra queste, vi ricordiamo la Fallout London ormai prossima all’uscita e sicuramente molto interessante.

Esistono diverse tipologie di Cybermen in questo contenuto per Fallout 4. La pagina dedicata alla mod, infatti, dice che i Reject Cybermen sono “quelle sfortunate anime la cui conversione di ‘aggiornamento’ era imperfetta, lasciata abbandonata, di solito si trovano tra i Feral Ghoul”. Il supermercato fatiscente, invece, potrebbe ospitare alcuni Cybermen liberi alimentati solo dalla rabbia. Le varianti pesanti, infine, sono essenzialmente una fusione tra l’armatura potenziata di Fallout e i Cybermen di Doctor Who.

Sfortunatamente, ottenere l’armatura potenziata non è così facile. Per farlo, infatti, dovrete sconfiggere un Cybermen pesante, prendere la loro armatura e “ripulire il casco dal cervello” in una stazione chimica. Per riparare la tuta, dovrete recuperare l’acciaio Cyberium dai Cybermen uccisi. Dunque, per tenere funzionante l’armatura dovremo costantemente fronteggiare questi nemici.

Per rendere il tutto meno monotono, il modder RascalArt ha inserito anche una serie di olonastri. Questi si potranno trovare sui cadaveri dei Cybermen uccisi. I drop sono casuali ma i nastri approfondiscono la storia di uno scienziato, i suoi sogni e progetti. I design dei Cybermen sono presi dall’era del 10° Dottore, prendendo spunto da storie come Age of Steel che dà il nome alla mod. I nemici di questa generazione si differenziano in quanto sono più corazzati e simili a carri armati rispetto ai modelli più eleganti delle ere Moffat e Chibnall. Le varianti Heavy e Rejected, invece, sono design unici che si avvicinano maggiormente all’universo di Fallout 4 piuttosto che a quello di Doctor Who.