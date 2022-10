Fallout 5, prima o poi, si farà. Todd Howard ha già messo le mani avanti sul nuovo capitolo della serie, che però è per forza di cose distante anni luce a causa dei tanti progetti che Bethesda sta portando avanti, come Starfield e The Elder Scrolls 6. Per ingannare l’attesa, però, i colleghi di PCGamesN hanno sentito un ex sviluppatore della software house, che ha svelato la sua lista di desideri per il quinto capitolo del franchise ambientato nella Zona Contaminata.

A parlare ai microfoni dei colleghi è Nate Purkeypyle, che ha lavorato in Bethesda per ben 14 anni e che solo di recente ha abbandonato lo studio per fondare il suo team di sviluppo e lavorare a un horror chiamato The Axis Unseen. Purkeypile ha comunque le idee chiare su cosa vorrebbe vedere in Fallout 5, a partire dall’ambientazione. “Mi piacerebbe vedere un gioco ambientato a New Orleans o in Colorado”, le parole di Purkeypile in merito all’ambiente di gioco. L’artista si è poi spinto oltre, specificando che vorrebbe vedere anche dei veicoli come le macchine inserite all’interno del titolo.

I desideri dell’ex Bethesda però difficilmente saranno esauditi. Lo stesso Purkeypyle è stato brutalmente chiaro su questo. “Qualsiasi cosa che vorrei fare loro non la faranno”, le parole dell’ex artista di Bethesda. Al di là dell’ambientazione (difficilmente Todd Howard e il suo team ambienteranno Fallout 5 fuori dal Nord America), i problemi sono di natura strutturale. “Creare un gioco con delle macchine richiede un approccio differente per via degli ambienti di gioco, bisogna ripensare ogni spazio”, ha aggiunto Purkeypyle.

Fallout 5 è ancora distante diversi anni e non sappiamo a che punto sia la pre-produzione. Ciò non toglie che il gioco, prima o poi, sarà davvero nelle nostre mani. Per ora possiamo solo accontentarci di sognare come sarà un nuovo capitolo o dedicarci a esplorare qualche titolo fan made: non sarà la stessa cosa, ma se siete in astinenza dalle avventure della Zona Contaminata, è sempre meglio di niente.