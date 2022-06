Todd Howard ha confermato che Fallout 5 si farà. Il prossimo gioco della serie arriverà però solamente dopo il successore di Skyrim e quindi bisognerà aspettare ancora un po’. Fortunatamente, se siete amanti delle avventure post apocalittiche del franchise creato da Interplay e ora nelle mani di Bethesda, ci penseranno i fan e i modder a colmare la vostra voglia di Wasteland. Come? Grazie a Fallout London, la conversione totale del quarto capitolo della serie.

Fallout London

La mod è nei radar da diverso tempo e giusto di recente si è mostrata in tutto il suo splendore, a un anno dall’annuncio. Si tratta di un gigantesco DLC di Fallout 4, ambientato appunto a Londra, la capitale della finanza Europea. La mod completa sarà disponibile davvero a breve: la data di uscita ancora non c’è, ma abbiamo una finestra di lancio: 2023. Sì, si tratta dello stesso anno in cui arriverà anche Starfield, la prima IP originale di casa Bethesda in oltre vent’anni di attività sul mercato e che si prospetta essere uno dei più grandi progetti recenti dell’industria dei videogiochi, con ben 1.000 pianeti esplorabili nella loro interezza.

All’annuncio della finestra di lancio della mod è stato pubblicato anche un nuovo trailer. Nel filmato, visibile poco più in basso, sono mostrate alcune delle ambientazioni di Fallout London, ispirate per ovvie ragioni alla Londra reale. Tra queste troviamo il Big Ben, il London Eye, il palazzo MI6 e molte altre.

Non ci resta dunque che attendere una eventuale data di uscita più precisa per questa mod. Come detto poco sopra, la mod è una conversione di Fallout 4, quindi assicuratevi di disporre del gioco originale per poter esplorare una Wasteland europea. E chissà se un giorno Bethesda non decida di creare un titolo ufficiale del franchise, magari distaccandosi del tutto dalle vicende statunitensi, esplorando così territori ancora ignoti.