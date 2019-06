Fallout 76 non ha rischiato di essere abbandonato da Bethesda

Nonostante i difficili mesi vissuti dall'opera dopo il lancio, Fallout 76 non ha mai seriamente rischiato di essere abbandonato da Bethesda.

Come tutti ben sapranno l’ultimo celebre capitolo della saga post-apocalittica di Bethesda non ha convinto pienamente né il grande pubblico né la critica specializzata. Fallout 76, infatti, nonostante le grandi aspettative non ha assolutamente ricevuto una buona accoglienza. Nonostante tutto Bethesda non ha mai però seriamente considerato di abbandonare il proprio titolo.

A rivelare tale volontà è stato nientepopodimeno che uno dei dirigenti del publisher, Pete Hines, durante un’intervista. Per i fan del titolo nessuna paura quindi: Fallout 76 sarà in circolazione ancora per molto.

Hines ha difatti recentemente dichiarato: “Sappiamo benissimo che potrebbe esserci gente che, di fronte ad una situazione simile, alza le mani e abbandona tutto.Il nostro DNA però non ce lo permette e non abbiamo mai considerato di abbandonare il progetto. Noi ci crediamo veramente: il fatto che non sia venuto come ci aspettavamo e il fatto che ci siano stati diversi errori non significa assolutamente che abbiamo intenzione di abbandonare il titolo.”

Volendo credere alle parole del dirigente di Bethesda sembra proprio quindi che non ci sia da preoccuparsi eccessivamente e, anzi, con il passare del tempo Fallout 76 diventerà un titolo sempre migliore. Che Bethesda sia ancora in tempo per rilanciare però con successo l’ultimo controverso capitolo del prestigioso e celebre franchise?

Che ne pensate delle parole di Pet Hines, credete Bethesda faccia bene a continuare a credere in Fallout 76 o voi al suo posto l’avreste presto abbandonato al proprio destino?

Raccontateci che strategia avreste adottato voi se vi foste trovati in questa situazione nei panni del celebre publisher.