Fallout 76: anticipata la prossima patch per la versione PC

La prima grande patch del 2019 di Fallout 76 sarà disponibile prima del previsto. Bethesda ha annunciato che l’aggiornamento precedentemente pianificato per il 14 gennaio sarà distribuito a partire da oggi, 10 gennaio 2019. Il lancio è stato deciso per le 15.00 (ora italiana) e solamente in versione PC.

Come possiamo vedere nel tweet poco sotto, l’update sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One, ma solamente “all’inizio della prossima settimana”.

⚠️ Update: We are planning to release the PC version of next week's #Fallout76 patch tomorrow at 9am ET with consoles to follow early next week. https://t.co/uxOluf216l

— Fallout (@Fallout) January 10, 2019