Fallout 76: Bethesda afferma che inserirà dei negozi gestiti dai giocatori

Fallout 76 non è partito con il piede giusto, ma sta costantemente cercando di migliorare la situazione tramite tutta una serie di aggiornamenti. Durante i saluti di buon anno, tramite il proprio blog ufficiale, Bethesda ha rivelato quali saranno i futuri cambiamenti all’interno del gioco.

La compagnia promette nuove quest, eventi in-game settimanali, l’apertura di nuovi Vault, nuove modalità PvP e, elemento molto intrigante, la possibilità di gestire un proprio negozio. Una delle componenti di gioco deputate solitamente dagli NPC, in pratica, verrà assegnata ai giocatori stessi.

Purtroppo, non sappiamo come dovrebbe funzionare una meccanica di questo tipo. Le domande sono molte. Dovremo creare un negozio, come una sorta di seconda base che non scompare quando usciamo dal server? O avremo una sorta di robot venditore che si sposterà nella mappa? Che tipo di interazioni è possibile avere con i negozi: possono essere derubati?

Per ora queste domande rimarranno senza risposta. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti da parte di Bethesda. Voi cosa ne pensate? La possibilità di gestire un vostro negozio vi intriga?