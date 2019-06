Fallout 76: Bethesda ritiene che avrebbe dovuto far uscire il gioco prima

Fallout 76 non è stato un successo: ora Bethesda ci spiega cosa ne pensate e rivela che, a suo parere, il gioco sarebbe dovuto uscire ben prima.

Fallout 76, lo sappiamo, non ha ottenuto un positivo riscontro di pubblico. Il gioco di Bethesda è stato fortemente criticato per molti motivi e, indubbiamente, ha danneggiato l’immagine dello sviluppatore. A questo riguardo, si è espresso anche Todd Howard, parlando ai microfoni di IGN USA.

“Sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi. Eravamo pronti per tutto ciò. Sapevamo che non è il tipo di gioco che le persone si aspettano da noi e che avremmo subito delle critiche a riguardo; un sacco di queste sono critiche più che giuste e meritate.” Quando poi gli è stato chiesto se Fallout 76 ha danneggiato Bethesda a livello di immagine, Howard ha affermato: “Sono certi che in parte l’abbia fatto. Sai ingenuo se dicessi che non ha avuto alcun impatto. Pensò però che se le persone provassero il gioco ora… ne rimarrebbero sorprese.”

Howard ha inoltre dichiarato che avrebbe preferito se il gioco fosse finito nelle mani dei giocatori ben prima: “Il principale problema che abbiamo riscontrato è legato al fatto che sarebbe stato meglio se il gioco fosse uscito prima e fosse rimasto nelle mani dei giocatori per più tempo. Ci sono certe cose che non può sapere fino a quando il gioco non è online 24/7 per vari mesi.” Quel che intende Howard è il fatto che il gioco sarebbe dovuto uscire in formato Early Access, magari in formato gratuito per i giocatori di Fallout 4, prima di essere rilasciato in forma completa.

In ogni caso, Howard ritiene che il gioco sia ormai di qualità. Il punto fondamentale non è tanto cosa fai uscire, ma come lo fai diventare secondo lo sviluppatore. Forse non tutti gli appassionati saranno d’accordo con questa affermazione, ma è innegabile che Bethesda non ha abbandonato il gioco e ha cercato in tutti i modi di migliorare la situazione, anche aprendosi maggiormente al proprio pubblico. Diteci, voi cosa ne pensate?