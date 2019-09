Fallout 76: l’elmo da collezione contiene muffe dannose, risarcimenti disponibili

Fallout 76 si imbatte in un nuovo problema: l'elmo da collezione in versione Nuka Cola contiene delle muffe dannose. Ecco i dettagli.

Il sito internet della United States Consumer Product Safety Commission ha avvertito i consumatori che l’elmetto di Fallout 76 in versione Nuka Cola creato da Chronicle Collectibles e venduto online da GameStop contiene una muffa dannosa. Attualmente non ci sono segnalazioni di utenti che hanno subito danni alla salute da tale muffa, ma viene consigliato di contattare il rivenditore dal quale si ha acquistato l’elmetto per riconsegnarlo e richiedere un rimborso completo.

La United States Consumer Product Safety Commission ha dichiarato che “la muffa può essere presente all’interno del materiale nella parte interna dell’elmetto, ponendo il rischio di incorrere in infezioni respiratorie in tutti gli individui con sistema immunitario compromesso, polmoni danneggiati o allergie alla muffa.” Secondo quanto dichiarato dal produttore, sono stati realizzati circa 20.000 elmetti di questo tipo.

Il casco in versione Nuka Cola è praticamente identico a quello dell'edizione speciale

Non è la prima volta che un oggetto da collezione di Fallout 76 presenta dei problemi, anche se è a oggi non era nulla di rischioso per la salute dei consumatori. Come probabilmente ricordate, la borsa dell’edizione speciale del gioco era stata distribuita in nylon, invece che in tela come inizialmente dichiarato.

Diteci, cosa ne pensate di questo fatto?