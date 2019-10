Fallout 76: in arrivo un evento per Halloween

Bethesda non demorde e rilancia nuovamente: è in arrivo un nuovo ed interessante evento dedicato ad Halloween per Fallout 76.

Una delle ricorrenze più celebrate dall’intero mondo videoludico è sicuramente Halloween, con la celebrazione che si tiene a fine ottobre che è diventata spesso e volentieri una delle ispirazioni preferite per gli eventi a tema. Dopo, ad esempio, Apex Legends non poteva quindi mancare all’appello Fallout 76, che riceverà a breve un evento dedicato alla particolare ricorrenza.

L’evento, che prende il nome di “Notte di cattiverie” durerà una settimana esatta e sarà disponibile dalle 18:00 del 29 ottobre fino alle 18:00 del 5 novembre. Completando varie missioni durante tale periodo i giocatori potranno ricevere diverse ricompense come, ad esempio, una lunga serie di oggetti a tema.

Ecco una breve descrizione dell’intrigante evento direttamente da Bethesda:

“JES-2R, un Eyebot a cui sembra si siano scollegati un po’ di fili, sta pianificando si riunire gruppi di abitanti per fare follie al Whitespring. Riunitevi con le altre teste calde alla pira della cattiveria, nei pressi del chiosco delle terme, per un esplosivo tour del resort, dei cottage e – ovviamente – del candido cortile. Spaventate le guardie che incontrerete facendo saltare in aria le auto, dando sfogo alla vostra vena creativa sui muri o distruggendo i giardini, insieme a molto altro. Potrete addirittura fermarvi ai distributori di caramelle, nei pressi dei cottage, per tentare la fortuna e ricevere una deliziosa leccornia. Sempre che facciate dolcetto e non vi capiti un malizioso scherzetto.

Ad ogni modo, è tutto divertente fin quando le forze di sicurezza d’élite del Whitespring non vi colgono in flagrante durante uno dei vostri misfatti. Saranno in stato d’allerta per tutta la Notte delle cattiverie, dunque ricordate di portare con voi qualcosa per difendervi e impedirgli di mettere fine alla festa.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi questo evento dedicato ad Halloween si rivelerà l’occasione perfetta per ri-addentrarsi all’interno di Fallout 76? Raccontateci le vostre esperienze più emblematiche con il controverso titolo di Bethesda!