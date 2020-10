Fallout 76: bannato un gruppo, Facebook lo scambia per una milizia privata

L’inneggio alla violenza è un problema molto serio, sopratutto sui social network dove è possibile raggiungere un grande pubblico facilmente; è quindi importante che le piattaforme vigilino e blocchino situazioni spiacevoli. Purtroppo alle volte la prevenzione fa vittime innocenti, come il Free States Militia, un gruppo Facebook dedicato a Fallout 76, scambiato per un’organizzazione para militare che inneggiava alla violenza.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, Facebook ha chiuso il gruppo e ha bannato gli admin. Il problema è che in questo modo i giocatori hanno perso (fortunatamente in modo temporaneo) ben due anni di lore e immagini create per il loro gruppo.

So @Facebook just banned our page and banned all admins from our Gaming group. This is what censorship in the US looks like! When @Facebook cant tell the difference from video games and real life. We just lost 2 years of lore and pictures. @DCDeacon @fchadfallout76

— FSM Playstation Video Game Club (@Free_StatesMil) October 1, 2020