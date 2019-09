Fallout 76 chiede 7 dollari per un frigorifero ideato dai fan

Fallout 76 introduce un nuovo frigorifero al costo di sette dollari: i fan non hanno affatto apprezzato l'idea di Bethesda. Ecco tutti i dettagli.

Fallout 76 non è certamente una delle migliori opere di Bethesda. Non tanto per la qualità del prodotto, ma sopratutto per la reazione del pubblico che ha aspramente criticato il progetto sia nelle fasi iniziali che nella gestione dei primi mesi dopo il D1. Una delle promesse degli sviluppatori, però, aveva fatto molto piacere ai fan: le microtransazioni avrebbero coinvolto unicamente componenti cosmetiche. Peccato che ora è stato messo in vendita un frigorifero, al prezzo di 7 dollari.

Questo strumento, da posizionare nel proprio CAMP, permette – ovviamente – di conservare il proprio cibo, rallentandone la decomposizione del 50%. Il punto è che costa 700 atomi, ovvero 7 dollari. Si tratta, come fanno notare alcuni giocatori su Reddit, di un singolo oggetto che costa due dollari in meno di un intero DLC di Fallout 4, Automatron, il quale introduceva vari oggetti, questi, luoghi e nemici.

Inoltre, il frigorifero è stato ideato dai fan stessi. Sempre tramite Reddit, circa sei mesi fa, un utente aveva suggerito l’idea di introdurre l’oggetto all’interno di Fallout 76 e Bethesda aveva risposto “Abbiamo visto un paio di voi suggerire questa cosa, abbiamo passato l’idea al team. Grazie per la condivisione.” Ovviamente, ora, il subreddit dedicato al gioco è stato riempito di commenti negativi e critiche rivolte a Bethesda.

Negli ultimi mesi il gioco stava passando un periodo positivo grazie all’introduzione di una modalità battaglia reale, Nuclear Winter, e grazie all’annuncio di un nuovo update che introdurrà NPC, quest e dialoghi a scelta multipla. Speriamo che per colpa di un frigorifero troppo costoso la passione dei fan non si raffreddi ancora una volta.