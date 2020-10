Fallout 76 gratis in versione di prova per un’intera settimana

Come tutti ben sanno, Fallout 76 non è il gioco più amato di Bethesda. L’idea di un capitolo della saga in formato online aveva intrigato molti, ma nei primi mesi l’opinione comune del pubblico è che Fallout 76 fosse un gioco incompleto e non fedele allo spirito dei capitoli offline. Fortunatamente, Bethesda ha lavorato per migliorare l’opera e ha rilasciato espansioni come Wastelanders e Nuclear Winter. Se però ancora avete dubbi, ora avete modo di cancellarli: Fallout 76 è gratis in versione di prova per un’intera settimana.

Su tutte le piattaforme, fino al prossimo 26 ottobre, sarà possibile scaricare gratuitamente il gioco (DLC compresi) e, nel caso nel quale si decida di acquistare la versione completa, tutti i progressi fatti rimarranno a disposizione, insieme agli acquisti fatti nel negozio in-game.

Per riscattare la settimana gratis di Fallout 76, dovete semplicemente raggiungere la pagina ufficiale del sito di Bethesda. Vi ricordiamo però che, su Xbox One, per poter giocare a questa prova gratuita è necessario l’abbonamento Xbox Live Gold. Su PlayStation 4, invece, non è necessario essere abbonati a PS Plus.

Inoltre, durante la settimana di prova saranno disponibili tre eventi in-game che permetteranno di ottenere punti esperienza e SCORE doppi, oltre a uno sconto del 25% su armi e armature leggendarie dalla Collezionista al Piccone Rugginoso nel Cumulo di Cenere. Inoltre, è possibile provare gratis anche l’abbonamento Fallout 1st.

Per poterlo reclamare non si dovrà fare altro che reclamare la versione anteprima limitata di Fallout 1st nel negozio atomico. Si tratta di un’ottima occasione per poter provare il gioco di Bethesda e capire una volta per tutte se è diventato interessante, anche grazie ai DLC, o se continua a non essere adeguato ai vostri standard.

Diteci, cosa ne pensate?