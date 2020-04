Fallout 76: gratis su Steam per chi ha il gioco sul Bethesda Launcher

Siamo tutti in impaziente attesa del lancio dell’espansione Wastelanders di Fallout 76, che potrà raggiungere le nostre piattaforme a partire dal prossimo 14 aprile. Bethesda ha però fatto sapere che coloro che possiedono il gioco su PC hanno la possibilità di richiedere la versione Steam gratuitamente a condizione però di effettuare il collegamento con il proprio account Steam entro il 13 Aprile.

Il procedimento sarà semplicissimo da seguire, basterà infatti entrare su Bethesda.net per collegare l’account di Bethesda con quello di Steam, ovviamente rispettando la scadenza del 13 aprile, che corrisponde col giorno precedente all’uscita di Wastelanders di Fallout 76 per PC, Xbox One e PS4 insieme alla versione per Steam. La compagnia fa sapere però che non darà la possibilità di trasferire il saldo degli atomi e dell’abbonamento Fallout 1st tra Bethesda.net e Steam.

We're happy to be bringing #Fallout76 to Steam with Wastelanders. If you own the game already on https://t.co/8MkWruhisF, link your Steam account by April 13th to get it free. Details here: https://t.co/iEddmwTaoF pic.twitter.com/EGwVw40q6C — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 2, 2020

Gli atomi acquistati inoltre sono specifici per l’una o per l’altra piattaforma. Tuttavia tutti gli oggetti, che sono stati acquistati nel negozio atomico, verranno trasferiti e saranno quindi condivisi tra le due piattaforme. Ricordiamo anche che sia la versione Fallout 76: Wastelanders sia quella Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition saranno acquistabili nel negozio di Steam. A sorpresa per gli utenti di Steam inoltre, acquistando una delle due versioni di Fallout 76, dal 14 al 28 Aprile, si potrà ricevere in omaggio la Fallout Classic Collection, un pacchetto che includerà Fallout 1, Fallout 2 e Fallout Tactics.

Sarà possibile anche acquistare gli atomi, l’abbonamento Fallout 1st, il pacchetto Tricentenario e i pacchetti Predoni e Coloni. Non ci resta quindi altro da fare che aspettare questo nuovo aggiornamento che andrà a supplire la mancanza di NPC con un passaggio di attenzione da parte del developer sul PvE, in modo da cercare di risolvere le carenze che diversi videogiocatori avevano lamentato in passato. E voi cosa ne pensate di questo annuncio fatto da Bethesda e dell’imminente aggiornamento per Fallout 76 che sta per arrivare? Fateci sapere nei vostri commenti!