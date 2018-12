Fallout 76 Guida: dove trovare e come usare le Statuette Vault-Tec Bobblehead

All’interno della serie di Fallout, le Statuette Vault-Tec Bobblehead sono un piccolo classico. Se nei precedenti giochi questi collezionabili aumentavano le statistiche di un punto in modo permanente, all’interno di Fallout 76 hanno una funzione diversa.

Invece di essere oggetti unici, in questo ultimo capitolo i Bobblehead sono monouso che, una volta trovati e usati, danno un bonus per un’ora. Inoltre, non hanno una posizione specifica. Le Statuette appaiono in molti luoghi e, dopo essere state raccolte, riappaiono: il problema è che, anche all’interno della stessa area, non hanno una posizione fissa, quindi non sarà possibile ritrovarle sullo stesso scaffale o nello stesso armadietto ogni volta. Infine, anche la tipologia è casuale.

Ogni Bobblehead, per di più, è singola: ovvero, se siete in gruppo solo il giocatore che la raccoglie la ottiene effettivamente. Un consiglio, quindi, è di farla raccogliere al membro del team che ne può beneficiare maggiormente, a seconda della build. Inoltre, potete trovare facilmente un perk che vi aiuti a scovare le Statuine: una volta equipaggiata la carta, udirete un suono intermittente che diventa più forte man mano che vi avvicinate.

Statuette Vault-Tec Bobblehead: gli effetti

Ogni Bobblehead offre un bonus della durata di sessanta minuti. È quindi importante conservarle fino al momento del bisogno. Ecco l’elenco completo:

Forza: +2 alla statistica Forza

Percezione: +2 alla statistica Percezione

Resistenza: +2 alla statistica Resistenza

Carisma: +2 alla statistica Carisma

Intelligenza: +2 alla statistica Intelligenza

Agilità: +2 alla statistica Agilità

Fortuna: +2 alla statistica Fortuna

Armi grandi: le armi pesanti fanno il 20% del danno in più

Tappi: le riserve di tappi danno facilmente il doppio dei tappi

Armi a energia: le armi a energia fanno il 20% del danno in più

Esplosivo: le esplosioni fanno il 20% del danno in più

Leader: guadagni il 5% di esperienza in più

Scassinare: il punto corretto per scassinare è più grande del 30%

Medicina: gli stimpak curano del 30% in più

Corpo a corpo: le armi corpo a corpo fanno il 20% del danno in più

Riparare: i nuclei di fusione durano il 30% di più

Scienza: quando si hackera, si ha un tentativo extra

Armi piccole: le armi balistiche fanno il 20% del danno in più

Furtività: agendo furtivamente è più difficile essere individuati del 30%

Disarmato: gli attacchi disarmato fanno il 25% del danno in più

Con questo si conclude la nostra guida alle Statuette Vault-tec Bobblehead. Diteci: avete già trovato un buon punto per recuperare qualche esemplare di questi oggetti?