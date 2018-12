Fallout 76: in arrivo una modalità competitiva senza restrizioni

Bethesda ha annunciato, tramite il proprio blog ufficiale, che Fallout 76 otterrà una nuova modalità pensata per i fan che vogliono giocare con e contro altre persone senza le restrizioni del PvP. Per ora, non vi è un nome ufficiale e nemmeno una data di lancio precisa: Bethesda afferma che sarà pronta nel primo quadrimestre del 2019.

In pratica, parliamo di una modalità co-op e PvP, senza però i limiti del player versus player che contraddistingue le normali partite di Fallout 76. Possiamo leggere la dichiarazione di Bethesda, che vi riportiamo in traduzione: “Stiamo lavorando su una nuova modalità nella quale puoi cooperare con altri giocatori, oppure no, senza limiti PvP. Ci stiamo già divertendo giocandoci in ufficio e speriamo di renderla disponibile per tutti nel primo quadrimestre dell’anno.”

Inoltre, Bethesda ha affermato che inizierà a spiegare il perché realizza certe modifiche, piuttosto che semplicemente indicare la cosa nelle patch notes. “Capiamo che alle volte le patch notes non sono sufficienti e volete sapere perché stiamo facendo certi cambiamenti. A partire dal 2019, le patch notes includeranno qualche breve pensiero da parte dei nostri sviluppatori che, speriamo, saranno in grado di far comprendere alla community perché stiamo facendo tali modifiche.”

La prossima patch è programmata per metà gennaio. Fallout 76 non ha avuto uno dei lanci più facili della storia della saga. Bethesda sta però lavorando per migliorare la situazione e il 2019 sembra l’anno giusto per ripartire e convincere i giocatori a dedicarsi a Fallout 76.