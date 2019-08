Fallout 76: nuove informazioni disponibili sul raid Vault 94

Bethesda ha rivelato una lunga serie di nuovi dettagli sul nuovo attesissimo raid di Fallout 76 conosciuto come Vault 94.

Nella giornata odierna Bethesda ha finalmente rilasciato una lunga serie di nuove informazioni sull’atteso raid di Fallout 76 conosciuto come Vault 94, disponibile dal prossimo 20 Agosto. Ad annunciare tale notizia è direttamente il blog ufficiale del titolo.

Il raid sarà infatti incluso con la patch 12 prevista per tale giorno e offrirà agli utenti del titolo alcune delle sfide più difficoltose fino ad ora viste su Fallout 76. Bethesda infatti consiglia agli avventurieri di addentrarsi nel Vault 94 solamente in compagnia e con personaggi di almeno livello 50. Nonostante tali consigli sarà comunque possibile provare l’impresa anche a livelli inferiori o in solitaria.

Bethesda ha inoltre svelato anche il background narrativo alla base di tale raid con una breve descrizione: “Situato al confine tra la Palude Boscosa e la Scissione Selvaggia, il Vault 94 un tempo era abitato da una comunità di utopisti. Armati solo di una scorta di semi e delle loro tute del Vault, questi pacifisti ricevettero il compito di riportare la Terra alla sua fertilità originaria dopo la Grande Guerra. Le porte del Vault si aprirono esattamente un anno dopo la caduta delle prime bombe. Coloro che avevano vissuto al sicuro tra le sue mura, scoprirono che la Zona Contaminata e i gruppi di sopravvissuti all’esterno erano tutto fuorché accoglienti. Sebbene i suoi abitanti non ci siano più, il Vault 94 è ancora lì ed è stato quasi interamente riconquistato dalla natura. Ora però, qualcosa minaccia di distruggerlo. I valorosi esploratori appalachiani dovranno affrontare molti pericoli se vorranno salvare il Vault 94, scoprire cosa ne è stato dei suoi abitanti originari e recuperare le preziose risorse al suo interno.”

Che ne pensate di questa notizia, questi dettagli aggiuntivi sul raid Vault 94 di Fallout 76 vi hanno ispirato? Vi imbarcherete in questa particolare e difficile sfida con i vostri amici? Raccontateci che ne pensate direttamente nei commenti.