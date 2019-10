Fallout 76: i server privati fanno sparire gli oggetti? Ecco la risposta di Bethesda

Fallout 76 non sta passando un buon fine ottobre, questo è certo. Bethesda ora risponde alle critiche degli utenti, ammettendo i problemi.

Il lancio del nuovo abbonamento Fallout 1st di Fallout 76 non è affatto stato positivo. Non solo i fan hanno criticato pesantemente la scelta di Bethesda, sopratutto considerando che arriva poco dopo l’annuncio del rimando del DLC Wastelanders (dedicato agli attesi NPC), ma uno di essi ha anche creato un sito fake satirico. Come se non bastasse, infine, il nuovo servizio ha alcuni problemi.

Per iniziare, stando alle segnalazioni degli utenti, i “nuovi mondi” creati per i server privati non sono affatto nuovi, poiché i giocatori all’ingresso hanno trovato zone derubate del bottino e personaggi morti. Inoltre, i server privati non sono privati, in quanto non si può impedire alle persone di unirsi alla nostra partita se vedono la nostra istanza. Il lato peggiore, però, è legato alla nuova scatola degli oggetti che dovrebbe contenere un numero infinito di materiali, se non fosse per il fatto che questi spariscono quando si esce dalla partita. Ovviamente non abbiamo idea di quanti giocatori siano stati impattati da questi problemi, ma il sub-Reddit è rapidamente stato sommerso da commenti negativi e conferme.

Tramite un comunicato ufficiale rilasciato a GameSpot, Bethesda afferma che un “numero ridotto” di giocatori è stato colpito dal problema e spiega che il team è già al lavoro per risolverlo. Inoltre, Bethesda sta cercando un modo per recuperare gli oggetti persi. Pare inoltre che non tutti gli oggetti siano realmente scomparsi: la maggior parte sono ancora nella scatola, semplicemente un bug non li rende visibili.

Gli sviluppatori affermano che introdurranno un hotfix quanto prima (quindi non ci sarà bisogno di alcun download) e ci faranno sapere quando il problema sarà risolto. Questo significa che non abbiamo idea di quanto tempo potrebbe essere necessario, speriamo di non dover attendere troppo. Diteci, voi cosa ne pensate di quanto sta accadendo?