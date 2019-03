Fallout 76, RAGE 2, DOOM Eternal arrivano su Steam

Fallout 76, RAGE 2, DOOM Eternal, Wolfenstein: Cyberpilot sono i più recenti titoli Bethesda ad arrivare su Steam. I giocatori sono più felici, ora.

Negli ultimi anni abbiamo visto un proliferare sempre maggiore di store digitali e launcher dedicati a una singola compagnia produttrice di giochi. Uno di questi è quello di Bethesda, sfruttato, negli ultimi mesi, per rilasciare Fallout 76 e, recentemente, per permettere il preorder di RAGE 2. Entrambi i titoli non sono disponibili su Steam, ovvero la piattaforma principale usata dai giocatori.

Ora, però, sembra che le cose stiano per cambiare. Bethesda ha annunciato che vari giochi arriveranno sulla piattaforma di Valve. I titoli inclusi in questa iniziativa sono: RAGE 2, Wolfenstein: Cyberpilot, DOOM Eternal (che sappiamo sarà sviluppato anche per Stadia di Google) e Fallout 76, lo sfortunato capitolo online della saga post apocalittica di Bethesda. L’annuncio è stato fatto tramite Twitter. L’arrivo di Fallout 76 dovrebbe avvenire nel corso dell’anno.

We’re pleased to announce that RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, and DOOM Eternal will be released on Steam as well as https://t.co/p0BARqmTBp. We will also be bringing Fallout 76 to Steam later this year. — Bethesda (@bethesda) March 25, 2019

C’è da chiedersi se giochi come Starfiel e Elder Scrolls 6 saranno disponibili anch’essi su Steam: probabilmente è troppo presto per preoccuparcene, ma la curiosità permane. Questa decisione di Bethesda non potrà non fare felici molti giocatori che non apprezzano l’idea di dover “dividere” la propria libreria giochi in più launcher. Al tempo stesso, però, è un curioso passo indietro che potrebbe essere sintomo di un insuccesso della piattaforma proprietaria di Bethesda.

Non solo Fallout 76, già disponibile da mesi, approderà su Steam, ma anche tutti i principali titoli in arrivo: non cercare di mantenere un minimo di “esclusività” sul proprio store potrebbe indicare che l’utenza non ha accolto positivamente il Bethesda Launcher. Da ieri, Morrowind è stato distribuito gratuitamente: tipica mossa per cercare di convincere i giocatori a istallare il launcher. L’offerta sarà valida fino al weekend: è sufficiente inserire questo codice TES25TH-MORROWIND tramite il launcher.

In ogni caso i giochi in arrivo saranno disponibili anche sul Bethesda Launcher, quindi la società potrà ritagliarsi qualche guadagno extra da parte degli utenti che si sono affezionati all’applicazione proprietaria. Diteci, quali dei giochi in arrivo vi interessano di più? State per caso ancora giocando con Fallout 76?