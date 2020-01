Fallout 76: giocatore costruisce un santuario in ricordo di Kobe Bryant

Fallout 76 è senza alcun dubbio uno dei giochi di Bethesda più discussi degli ultimi anni. Nonostante questo, e un lancio parecchio turbolento, il gioco è comunque riuscito a costruirsi nel tempo una community molto presente che tiene vivi i server di gioco. In concomitanza con la dipartita della leggenda dell’NBA Kobe Bryant, anche i giocatori dell’ultimo Fallout hanno voluto commemorare questo tragico evento a modo loro.

L’utente di Reddit u/dustrho ha costruito un santuario a tema basket, comprensivo di alcuni palloni, un canestro e i numeri di maglia usati in carriera dal cestista in ricordo di Kobe Bryant all’interno di Fallout 76. I giocatori, se dovessero trovarsi nel giusto server, potranno visitare e sedersi di fronte al santuario per commemorare il campione NBA.

Nel suo post u/dustrho ha anche voluto lasciare qualche riga. “Volevo proporre un modo per far sì che le persone commemorassero la tragica perdita di Kobe Bryant, quindi ho creato un piccolo santuario. Le persone si sono fermate, hanno sparato con le loro armi in aria, hanno lasciato regali come omaggio e si sono sedute sulle panchine parlando solo di lui, della sua vita e di quello che è successo lo scorso 26 gennaio. Se volete visitarlo, mi trovate su PC come dustrho (appena ad ovest di Whitespring)”.

L’incidente che ha tolto la vita a Kobe Bryant, a sua figlia Gianna e ad altre cinque persone è stato un duro colpo per moltissimi amanti del basket, come del mondo dello sport in generale. Oltre a Fallout 76, anche il team di NBA 2K20 ha voluto omaggiare il grande campione con un menù totalmente a lui dedicato, mentre altri utenti hanno aperto una petizione per farlo comparire sulla copertina del prossimo NBA 2K21. Che ne pensate del santuario dedicato a Bryant creato da questo utente su Fallout 76?