Il bello delle mod è che non sappiamo mai cosa sono in grado di fare. Alcune arricchiscono i titoli con modalità divertenti, altre vanno a correggere errori che nemmeno gli sviluppatori avevano notato e infine ci sono quelle che rifanno completamente il look a un videogioco, come nel caso di Fallout 76, iconico gioco di Bethesda.

A realizzare la mod in questione, chiamata “Performout 76”, è stato il modder Painstaking Rick, il quale ha sostanzialmente pubblicato 145 GB di texture che vanno a perfezionare tutto il titolo, trasformandolo in risoluzione 4K. Ovviamente non si tratta di un pacchetto unico, ma va scaricato in 8 blocchi e poi installato all’interno di Fallout 76. Qualora invece vogliate la versione 2K, certamente più leggera, è disponibile la mod “Equilibrium”, che a sua volta va a migliorare la versione originale dell’opera.

Per capire quanto sia titatico il lavoro fatto dai modder basta vedere i numeri: sono 70.513 le texture presenti in Fallout 76 che sono state sottoposte a upscaling e migliorate tramite intelligenza artificiale. Va tenuto presente, come per tutte le mod, che non si tratta di versioni ufficiali, per cui l’applicazione al titolo è a vostro rischio e pericolo.

Trovate le mod su NexusMods a questo indirizzo, anche se la mod in 2K nel momento in cui scriviamo non è più disponibile e non ne sappiamo il motivo.

