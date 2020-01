Fallout 76, punti esperienza doppi e ulteriori informazioni sulla nuova ambientazione dei Sotterranei di Watoga

Nelle scorse settimane Bethesda ha rivelato nuovi dettagli ed informazioni sull’imminente ed attesa espansione Wastelanders di Fallout 76, il DLC a pagamento che introdurrà nello sfortunato episodio della celebre saga una serie di elementi decisamente classici, come NPC e dialoghi a scelta multipla.

Dopo aver presentato in linea generale tale contenuto aggiuntivo il publisher ha deciso di inoltrarsi maggiormente nei Sotterranei di Watonga, una delle nuove ambientazioni contenute all’interno di Wastelanders.

Come riporta la descrizione ufficiale di Bethesda, Watonga è la “Città del futuro”, l’incarnazione di una metropoli accogliente e a misura di pedone le cui strade sono libere da traffico, incidenti e auto parcheggiate in doppia fila. Tutto questo perché Watonga si erge sopra una serie di enormi complessi di garage automatizzati, in cui i cittadini possono comodamente lasciare le proprie autovetture prima di addentrarsi nel centro abitato.

Ovviamente ora Watonga è completamente diversa rispetto ad una volta e altro non è che il riflesso dei tempi che furono. Nonostante ciò tale ambientazione ha ancora un suo perché e permetterà al giocatore di “rilassarsi” con tutta una serie di servizi, come una tavola calda, un’area relax, una farmacia e, addirittura, un parrucchiere. Potete trovare tutti i dettagli su tale zona direttamente qui, nel post pubblicato da Bethesda sul proprio blog.

Contestualmente al rilascio di tali informazioni il celebre publisher ha annunciato per Fallout 76 un nuovo evento con punti esperienza doppi. I giocatori potranno immergersi nel titolo e progredire al doppio della normale velocità a partire dal 9 gennaio alle ore 18:00 fino al 13 gennaio alle ore 18:00.