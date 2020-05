Fallout 76: le stagioni saranno totalmente gratuite

Fallout 76, la variante MMO del celebre gioco di ruolo con ambientazione post-apocalittica, renderà disponibile ai giocatori, a partire da quest’estate, un sistema di stagioni che permetterà ai giocatori di ottenere ricompense completando le sfide proposte. Il futuro aggiornamento di Fallout 76 è stato annunciato qualche giorno fa e molti appassionati si sono chiesti se bisognerà pagare per poter accedere a queste nuove funzionalità. Fortunatamente Bethesda Softworks, la casa produttrice del gioco, ha confermato che le stagioni di Fallout 76 saranno totalmente gratuite e sicuramente tutti gli amanti del titolo saranno lieti di avere questa conferma ufficiale.

L’annuncio riguardante il futuro sistema di stagioni, che verrà introdotto in con il prossimo aggiornamento, arriva direttamente da Bethesda Game Studios, il team di sviluppo che si occupa del titolo, che tramite un post su Twitter ha chiarificato la questione. “Le stagioni in Fallout 76 saranno gratuite per tutti i giocatori” si può leggere nel tweet ufficiale.

To clarify, our Seasons in Fallout 76 are going to be free for all our players. We may add extra Fallout 1st bonus rewards in the future, but want to focus on getting Season 1 in game first and seeing your thoughts.

Sorry for confusion on this.

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 20, 2020