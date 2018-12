Fallout 76: stanno per arrivare le loot box?

In Fallout Shelter, ovvero la versione gestionale della saga Bethesda, è possibile guadagnare le cosiddette “Lunch Box”, ovvero degli oggetti che ricompensano in modo casuale il giocatore con bonus o oggetti. In pratica, sono loot box con un nome più carino. Perché ne parliamo? Poiché esiste la possibilità che queste arrivino anche in Fallout 76.

Tramite il changelog dell’ultima patch del gioco, disponibile su Reddit, possiamo scoprire un riferimento a quest’ultime. Non sono ancora disponibili in gioco, quindi non vi è nulla di confermato, ma possiamo saperne qualcosa già ora. Ad esempio, alcune delle ricompense dovrebbero avere effetti che annullano la fame e la sete, altri donerebbero vari bonus alla squadra, come resistenza ai danni e aumento degli XP.

Nella lista, appare il prefisso ATX, ovvero un tag per l’Atom Shop: questo suggerisce che le “lunch box” saranno vendute nello store interno al gioco. Bethesda aveva affermato che solo gli elementi cosmetici sarebbero stati sbloccabili tramite le microtransazioni: annullare la fame e la sete non sembra molto “estetico”.

Certo, in Shelter le ricompense vengono guadagnate portando a compimento certi obbiettivi, quindi è possibile che la cosa venga ripetuta in Fallout 76. Inoltre, gli Atomi possono essere guadagnati anche in-game. Queste lunch box potrebbero essere ottenibili anche senza spendere soldi, quindi.

Inoltre, la riga “POST_ATX_Lunchbox_BuffRadiusGlobal” fa pensare che l’effetto dei bonus potrebbe essere applicato a tutto il server e non sono al giocatore o alla squadra che lo attiva: sarebbe un buon modo per mantenere equilibrato il gioco, anche se è difficile immagine un sistema di questo tipo.

In ogni caso, per ora non ci sono informazioni ufficiali, quindi tutto questo potrebbe risultare in un semplice nulla di fatto. Voi cosa ne pensate? Questa potenziale aggiunta farebbe del bene al gioco?