Fallout 76: trovata una stanza degli sviluppatori e l’unico NPC del gioco

Pare proprio che per Fallout 76 non vi sia pace. Per quanto Bethesda stia lavorando sul titolo e sulla comunicazione con i propri clienti, ancora una volta sorge un problema. Alcuni giocatori hanno trovato una stanza segreta degli sviluppatori all’interno del gioco, con scorte infinite di oggetti e, persino, un NPC.

Le “stanze degli sviluppatori” sono luoghi all’interno del gioco dove il team può testare vari elementi o immagazzinare oggetti, senza che gli utenti possano accedervi. L’esistenza di questo spazio è stata annunciata su Reddit e ben presto tutti hanno iniziato a cercare.

La cosa più interessante è che la stanza contiene anche oggetti disponibili solo tramite preorder o per le versioni speciali del gioco, ma anche contenuti ancora non inseriti ufficialmente da Bethesda. Capirete quindi che Bethesda non vuole assolutamente che qualcuno vi entri.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, sembrerebbe infatti che la casa madre di TES stia bloccando gli account di chi entra e stia inviando loro un’email, richiedendo informazioni su quanto accaduto e affermando che è stato eseguito l’accesso a un’area che rischia di danneggiare i dati. Se non si risponde, non si può riottenere il proprio account. Una situazione difficile per tutte le parti: speriamo questo non rovini ulteriormente i rapporti tra la compagnia e i suoi clienti.