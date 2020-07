Fallout, il titolo di Bethesda avrà una serie tv

Senza alcun tipo di preavviso, ma sopratutto senza alcun leak degno di nota, l’account Twitter di Fallout ha rilasciato un mini teaser che farebbe intendere la lavorazione di quella che sembrerebbe una nuova serie tv o un film legati direttamente al titolo post apocalittico che tanto amiamo. Al momento non si hanno ovviamente tante informazioni, anche se possiamo farci un idea di quella che potrebbe essere la produzione grazie al fatto che all’interno del teaser viene presentata anche la casa di produzione della serie tv.

Il tutto sarà infatti prodotto da Kilter Films, che per chi non conoscesse il nome, sono gli stessi che hanno prodotto il riadattamento seriale di Westworld, una delle serie evento più importanti degli ultimi anni. Dopo il successo avuto con la serie tv dedicata al mondo distopico, è probabile che Bethseda voglia cercare di adattare i suoi racconti di un mondo post apocalittico sul piccolo schermo, cercando di farci rivivere ancora una volta le sensazioni che proviamo giocando uno dei capitoli di Fallout.

Ancora non si sa nulla, ne della trama ne del cast della serie, ma possiamo essere sicuri che Amazon e la stessa Bethseda lavoreranno perfettamente insieme per portare al grande pubblico un contenuto di tutto rispetto e che sappia in qualche modo, accontentare la sete dei videogiocatori che hanno vissuto quei mondi sempre tramite il videogioco. Magari si potrebbe esplorare quello che non è stato mai visto, come il racconto delle vite prima dell’esplosione atomica, o magari la vita di uno shelter in particolare.

Voi cosa ne pensate dell’operazione? Secondo voi Bethesda ha fatto la scelta giusta, avreste mai pensato ad un intreccio di questo tipo per la serie di Fallout? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Noi ovviamente attenderemo nuove info e saremo pronti a parlarvene appena se ne saprà di più.