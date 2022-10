Il bello dei giochi indipendenti (ma veramente indipendenti) è che sono liberi da qualsiasi tipo di limite. Ne è una dimostrazione Itch.io, il più grande marketplace di contenuti indie al mondo, dove tantissimi sviluppatori pubblicano esperimenti decisamente bizzarri ma funzionali, come una versione LEGO di Fallout 4. No, non stiamo scherzando: il gioco Bethesda si è infatti rifatto il look e ora si gioca con i mattoncini danesi.

LEGO Fallout è stato creato da uno YouTuber e sviluppatore ThrillDaWill, che ha passato gli ultimi mesi su questo assurdo esperimento, presentato poi in un lungo video che potete trovate poco più in basso. Il gioco Bethesda in salsa LEGO è decisamente funzionale ed è in grado di mostrarci un lato della serie che non abbiamo mai visto, oltre che esprimere un concetto molto semplice: qualsiasi progetto, qualsiasi IP del mondo dei videogiochi e non solo, funziona davvero bene con i mattoncini.

Il programmatore non si è limitato a creare alcuni aspetti del gioco: il progetto è infatti decisamente più ambizioso. Sono già comparsi i primi video di gameplay, che dimostrano tutta la cura e l’amore che ThrillDaWill ha inserito all’interno di LEGO Fallout, con l’intenzione di aggiornarlo nel corso del tempo. “Sto ancora lavorando, togliendo bug e aggiungendo nuovi elementi. Qualsiasi feedback è apprezzato”, si legge nella descrizione del progetto presente su Itch.io.

Se siete interessati a provare questo “nuovo” capitolo, il nostro consiglio è quello di scaricarlo immediatamente. Se invece preferite un’esperienza di gioco più classica, allora vi invitiamo a consultare Fallout: London, una gigantesca mod e progetto stand alone che ha come intento quello di creare una sorta di successore spirituale del quarto capitolo. Un’ancora di salvezza, soprattutto considerando che il quinto gioco della serie è distante anni luce, come confermato da Todd Howard, visto che Bethesda è attualmente impegnata su due, ambiziosi progetti.