Fallout Legacy Collection, in arrivo una nuova raccolta per la saga?

Bethesda sta per annunciare una nuova collection per Fallout denominata Fallout Legacy Collection? Scopriamolo insieme.

Tramite una pagina dedicata ai prodotti su Amazon Germania, sembrerebbe stia per arrivare una nuova raccolta denominata Fallout Legacy Collection, dedicata alla saga post-apocalittica Fallout ideata da Interplay e protatta da Bethesda nel corso degli ultimi anni. Sempre secondo la suddetta pagina, questa collection comprenderebbe Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3, Fallout New Vegas e Fallout 4 con tutte le relative espansioni, escludendo però, Fallout: Brotherhood of Steel, Fallout 76 e il free to play Fallout Shelter scaricabile gratuitamente su iOS, Nintendo Switch, PC, Android, Xbox One e PlayStation 4.

La raccolta potrebbe uscire il 25 ottobre in esclusiva per PC e non è chiaro se avrà una confezione unica come nel caso della Fallout Anthology, dove i giochi erano racchiusi in un contenitore simil bomba, cosa che la fece andare a ruba in pochissimi giorni dai negozi online grazie alla sua originalità.

Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Bethesda che, in caso di rivelasse vero, potrebbe far avvicinare alla nota saga videoludica nuovi giocatori pronti a iniziare il loro viaggio nella pericolosa e temibile zona contaminata.