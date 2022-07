Abbiamo più volte parlato di Fallout London, un contenuto fan made che rivoluziona uno dei GDR più amati di sempre. Il team dietro la mod di Fallout 4 ha sicuramente attirato l’attenzione di Bethesda poiché lo sviluppatore continua a offrire posti di lavoro ai suoi membri. L’ultimo di questi annunci è arrivato pochi giorni fa.

Fallout London

La pagina Twitter di Fallout London ha infatti condiviso un aggiornamento, in cui si spiega che il lead technical adviser, Ryan Johnson, ha lasciato il team di modder per iniziare a lavorare per Bethesda. Non è la prima volta che lo studio assume componenti dal team di sviluppo di questa interessante mod dopo che anche la scrittrice principale, Stephanie Zachariadis, è stata assunta da Bethesda nell’agosto 2021. Anche al project manager del team, Dean Carter, è stato offerto un posto presso l’ufficio gli studi della software house nel Regno Unito per lavorare su Fallout 76. Quest’ultimo, tuttavia, ha rifiutato l’offerta per potersi dedicare alla mod fino al suo completamento.

Dal post apprendiamo che lo sviluppo non sarà influenzato dalla partenza di Johnson, il che significa che Fallout London dovrebbe essere ancora sulla buona strada per la sua finestra di rilascio recentemente annunciata per il 2023. “Sappiamo da tempo di questa mossa e quindi [Johnson] ha contribuito a raccogliere le sue conoscenze in un documento di progettazione in modo che il resto del team possa lavorare al suo posto senza problemi”, recita il tweet. “Inoltre, [Johnson] ha completato tutti i suoi compiti di progettazione dei livelli previsti, oltre ad alcuni in più che non ci aspettavamo che facesse. Sapere che porterà il suo talento all’interno di un’azienda che amiamo ci riempie il cuore di gioia.”

We have a few very special and bittersweet announcements for you all today. Please read: pic.twitter.com/nZihjqSifH — Fallout London (@FalloutLondon) June 30, 2022

Fallout London, che consente ai giocatori di esplorare la capitale britannica dopo l’apocalisse, è probabilmente l’unico assaggio del franchise che i fan avranno per molto tempo. Il regista Todd Howard ha infatti rivelato di recente che Fallout 5 dovrebbe essere rilasciato dopo Elder Scrolls VI. Dal momento che Bethesda è attualmente al lavoro su Starfield, riteniamo che si dovrà attendere ancora parecchio.