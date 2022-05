Nel vasto universo delle mod sono diversi i progetti fan-made che hanno saputo attirare le attenzioni di moltissimi appassionati. Tra tutte queste produzioni ce n’è una a dir poco fantastica che vuole espandere il mondo di Fallout 4. Si tratta di Fallout London, una mod che ha la grandezza di un’espansione intera e che permette di vivere un’esperienza nuova all’interno del mondo post-apocalittico di Fallout.

Di Fallout London ne abbiamo sentito parlare per molto tempo, ma finalmente è arrivato il momento di vedere qualcosa di relativo al gameplay di questa mod. Il tutto è avvenuto attraverso il canale YouTube ufficiale della mod, dove è stato pubblicato un lungo video che mette sotto la lente d’ingrandimento il gameplay di questo progetto fan-made da tenere assolutamente d’occhio.

La cosa incredibile è vedere quanto questi appassionati siano riusciti a creare un qualcosa di nuovo basandosi sulle fondamenta di Fallout 4. Da come possiamo vedere, in questa mod tutto è stato realizzato con un’attenzione ai dettagli maniacale. Dal lato artistico all’ambientazione fino a una nuova trama tutta da scoprire, sembra proprio che Fallout London sarà più un sequel non ufficiale che una classica mod che cambia qualche dettaglio qua e la nel titolo originale.

Ad oggi c’è ancora del mistero attorno alla data di lancio di Fallout London, ma questo nuovo gameplay saprà sicuramente far drizzare le orecchie ai fan della serie post-apocalittica Bethesda.