La scorsa settimana sono state diffuse svariate informazioni per il prossimo grande gioco di Bethesda Software: Starfield. Durante le interviste, il game director Todd Howard ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle mod e su come continueranno a essere supportate nel loro nuovo titolo. I fan, infatti, continuano a produrre contenuti per i giochi dello studio anche a distanza di anni, oltre ad apprezzarli in diverse forme come i giochi da tavolo a tema. È il caso della Fallout London mod per Fallout 4 di cui vi abbiamo già parlato qualche settimana fa per il suo interessante gameplay.

Fallout London

Il nuovo video di Fallout London approfondisce un aspetto della mod che molti fan della serie adorano nel franchise e negli altri giochi Bethesda. Il video, realizzato dallo YouTuber yaboii, mostra, infatti, le fazioni presenti in Fallout London. In dettaglio, possiamo vedere sette fazioni, ognuna con la propria introduzione. Inoltre, è confermato che in questa mod per Fallout 4, i giocatori potranno scegliere di unirsi a cinque di queste fazioni.

Le sette fazioni presenti nel video di Fallout London sono: The Gentry, The Tommies, Camelot, The 5th Column, The Isle of Dogs Syndicate, The Vagabonds e Angel. I giocatori potranno unirsi alle ultime cinque ma non alle prime due di queste fazioni. Tutti i gruppi sono molto diversi tra loro e passano dai ghoul della famiglia reale inglese, a rivoluzionari, fino al gruppo mafioso in pieno stile Peaky Blinders e agli scienziati che agiscono nell’ombra. In Fallout London, i giocatori si risvegliano in una vasca degli scienziati di Angel. Il personaggio fugge dalla struttura di questo gruppo e diventa presto libero di scegliere con chi schierarsi per cambiare le sorti di questa Inghilterra post apocalittica.

I fan di Fallout 4, purtroppo, dovranno probabilmente attendere ancora prima di un annuncio che mostri la data di uscita di questa interessante mod. La speranza è che l’annuncio arrivi durante l’evento di beneficienza Bethesda For Hope che si concluderà il 30 giugno. In caso contrario, le tempistiche per un lancio di questo contenuto potrebbero allungarsi sensibilmente.