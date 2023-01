Non è la prima volta in cui vi parliamo di Fallout London, la celebre mod fan made di Fallout 4 attualmente in corso d’opera. Di recente il team che ci sta lavorando ha pubblicato un nuovo video dedicato, in cui presenta tutti i passi in avanti fatti fino ad ora e le aggiunte che gli appassionati avranno a seguito della sua installazione.

Nella clip, della durata di circa 10 minuti, attualmente disponibile su YouTube nel canale della mod, possiamo cominciare a farci un’idea in merito al grande lavoro fatto dagli appassionati coinvolti. A presentare il tutto troviamo non persone reali, ma bensì avatar virtuali a rappresentare direttamente gli stessi sviluppatori.

Al centro del progetto troviamo la città di Londra che si mostra in tutta la sua magnificenza post apocalittica. Le condizioni delle strade palesano perfettamente la situazione che i giocatori troveranno in game, anche se le trovate degli sviluppatori riusciranno sicuramente a dinamizzare a dovere la situazione. Una delle aggiunte di questa mod, infatti, è strettamente legata al contesto urbano in cui ci si muoverà e ai vari spostamenti al suo interno. In Fallout London i giocatori avranno la possibilità di usufruire della metropolitana e d’interagire con una tecnologia che scherza con il suo stesso contesto di appartenenza.

Lo sguardo europeo offerto da Fallout London sembra perfettamente coerente con la serie madre, ampliandone ulteriormente le possibilitàì con un tocco anche molto ispirato. Le capacità di coloro che ci stanno lavorando sono state notate anche da Bethesda stessa, arrivando ad assumere alcuni membri di questo team composto da appassionati. Tutte queste novità non possono far altro che ispirare fiducia nel progetto, incrementando ulteriormente la curiosità generale nei confronti della sua pubblicazione.