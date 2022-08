Pochi giochi come Fallout: New Vegas sono riusciti ad estendere la loro longevità grazie alle mod. Già pochi mesi fa abbiamo parlato di una mod che trasferisce l’ambientazione di gioco in una Londra post apocalittica. Fallout London, tuttavia, non è l’unica mod che agisce in modo così dominante sul titolo di Bethesda. Un team di appassionati, infatti, ha appena diffuso un trailer per Fallout: Nuevo Mexico.

Come facilmente intuibile, questa espansione porta il classico Fallout: New Vegas nel Nuovo Messico. Gli sviluppatori promettono azione in abbondanza ispirata ai classici giochi della serie. Inoltre, il contenuto è pensato come una sorta di DLC per il gioco principale. Il video mostra alcune delle ambientazioni principali di questa nuova storia oltre a delle scene che sembrano servire da incipit per la storia.

Fallout: Nuevo Mexico si svolge nell’anno 2255. In questo nuovo contenuto, i giocatori vestiranno i panni di un prigioniero che arriva alla prigione di Tibbet. Secondo gli sviluppatori, i giocatori si potranno unire a molte nuove fazioni che andranno a comporre gli schieramenti del contenuto aggiuntivo. La mod offrirà anche tre nuovi companion oltre ad un rinnovato e rivisto sistema di affinità per i compagni. Inoltre, avrà varie nuove attività e ti consentirà di viaggiare in svariate località e regioni mai viste nell’originale Fallout: New Vegas.

L’espansione Fallout: Nuevo Mexico per Fallout: New Vegas non ha ancora una data di uscita stabilita. Tuttavia, questa non è l’unica espansione in lavorazione sul titolo post apocalittico di Bethesda. Oltre a quelle menzionate fino ad ora, infatti, troviamo anche Fallout: Broken City, Fallout: Van Buren Remake e Star Wars Open World. Insomma, ad oltre dieci anni dalla sua uscita, il titolo di Bethesda continua a coinvolgere moltissimi fan e, nonostante non ci sia traccia di un quinto capitolo per la saga di Fallout, sembra che ai giocatori vada bene così.