Da quando l’IP della serie è passata nelle mani di Bethesda, Fallout New Vegas è stato probabilmente il capitolo più apprezzato, complice la sua realizzazione di Obsidian Entertainment, team di sviluppo nato proprio dalle ceneri di Black Isle Studios. Il gioco, ambientato in una California completamente sventrata a causa dell’apocalisse nucleare, è stato pubblicato nel 2010 e (almeno per ora) non sembra che il publisher e sviluppatore sia intenzionato a realizzarne un remake. Le potenzialità di un eventuale progetto del genere sono però protagoniste di un concept trailer, realizzato da Teaser Play

Il filmato, realizzato dal collettivo, ha come obiettivo quello di fornire un’idea generale di come sarebbe un eventuale rifacimento di Fallout New Vegas prodotto con l’Unreal Engine 5. Il progetto è ovviamente destinato a rimanere un desiderio: Bethesda non ha sicuramente nessuna intenzione di rimasterizzare un gioco così vecchio e soprattutto, nel caso, sarebbe realizzato sfruttando il motore in-house del team di sviluppo ed editore. Stesso destino anche per il terzo capitolo del franchise, opera prima da quando la serie è diventata proprietà di Todd Howard e soci.

Fallout New Vegas è stato prodotto da Teaser Play utilizzando e sfruttando alcuni pack grafici reperibili online, implementando però tutte le feature tecniche del nuovo engine di casa Epic Games. Tra questi troviamo il support al ray tracing e l’utilizzo della tecnologia Lumen. Potete dare uno sguardo al risultato finale grazie al video disponibile subito qui in basso.

Il remake di New Vegas non arriverà mai e questo è palese. Fallout però continuerà. Dopo Starifeld e il successore di Skyrim, Bethesda ha infatti intenzione di dare vita al quinto capitolo della serie. Al momento però il progetto è ancora distante anni luce e chissà quando si mostrerà ufficialmente per la prima volta. Riuscirete ad avere pazienza? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.