Fallout New Vegas in 4K e con Ray Tracing è spettacolo puro

Il canale YouTube Digital Dreams ci ha già regalato molti video molto interessanti in cui vari giochi più o meno recenti si sono mostrati in vesti grafiche più che smaglianti. In un nuovo video pubblicato da poco il protagonista è Fallout New Vegas, con il cult RPG di Obsidian che brilla sotto una nuova luce.

Il video in questione ci fa fare un bel giretto nelle desertiche wasteland del Nevada, in un Fallout New Vegas come non lo avevamo mai visto. Il titolo Obsidian appare come una vere a propria remastered, con risoluzione in 4K e con preset Ray Tracing ReShade.

La base utilizzata per questa mod è Fallout 4, il che rende il gameplay nettamente più moderno rispetto al New Vegas orignale, che ad oggi comincia a sentire il peso degli anni sulle spalle.

Difficile dire quale sarà il destino del Fallout New Vegas originale, ma ora che Microsoft e Bethesda sono nella stessa famiglia chissà se un giorno o l’altro assisteremo all’annuncio di una remastered ufficiale di questo capitolo particolarmente amato dagli appassionati.