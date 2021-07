Fallout New Vegas: mod con gli zombie rivisita il gioco

Acclamato da pubblico e critica, Fallout New Vegas continua a vivere a distanza di 11 anni grazie all’infaticabile ed esemplare lavoro della community di modder, nonostante ormai la saga sia arrivata al capitolo 4. Proprio la settimana scorsa vi abbiamo parlato di una enorme mod che trasforma il gioco in un surrogato di Star Wars (articolo qui), stavolta è il turno della post-apocalisse zombie.

La mod in questione si chiama Fallout New Vegas Zombies Mod, esistente nel panorama del modding già da diverso tempo, ma adesso giunta alla sua versione 2.0 che aggiunge tonnellate di novità tra elementi di gameplay, meccaniche e una nuova mappa a tema. La Zombies Mod era comparsa intorno al dicembre del 2020, e ora a distanza di nemmeno un anno è pronta a introdurre tanto nuovo materiale per gli appassionati di Fallout.

Fallout New Vegas Zombies Mod è il frutto dell’ingegno del modder “ZRV01”, aiutato da un team di modder esperti nella modifica del gioco Bethesda. L’autore definisce questa modifica “come se la modalità Zombie di Call of Duty venisse aggiunta a Fallout New Vegas“. Difatti, la mod replica nel dettaglio proprio la celebre modalità di COD, attingendo anche al sistema a punti, ai poteri e ad alcune modalità di uccisione.

La prima novità della versione 2.0 di Fallout New Vegas Zombies Mod è una mappa inedita chiamata Sierra Madre. Come potete vedere dall’inquietante trailer in basso, l’area è completamente avvolta in una tetra oscurità e i nemici sono orde di morti viventi (non solo umani o di forma umanoide). La mappa sembrerebbe essere divisa in diverse aree accessibili attraverso puzzle e meccanismi disseminati in giro.

Le altre novità aggiunte da questa versione 2 della Fallout New Vegas Zombies Mod ci sono nuove abilità come il Mule Kick, nuovi modelli di zombie tra cui gli Hellhound visibili anche nel trailer in alto, un nuovo sistema di morti, un nuovo sistema di esplosioni con le bombe Molotov, nuove armi come il Bowie Knife, e tanto tanto altro che potete leggere e scoprire attraverso la pagina ufficiale della mod su Nexus.