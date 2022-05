Fallout New Vegas è stato probabilmente il capitolo della serie che più ha fatto breccia nel cuore dei giocatori da quando Bethesda possiede la licenza che fu di Interplay. Nonostante l’impossibilità di vedere un vero e proprio sequel, i modder stanno continuando a produrre contenuti inediti, come nel caso che vi riportiamo oggi.

Chiamata Special Delivery!, questa nuova mod di Fallout New Vegas non è un remake o un successore spirituale come abbiamo già visto in passato. Si tratta in realtà di una quest più contenuta, con circa 4 ore di gameplay e tanti piccoli dettagli che renderanno più piacevole questo ritorno in Nuova California. Nello specifico, come riportato dal modder Davo, autore di questa speciale campagna single player, sono presenti infatti oltre 3 ore di voice over da ben 20 attori diversi e 3 ore di musica jazz inedita, con una nuova stazione radio con tanto di DJ.

Special Delivery! è disponibile ovviamente su Nexus e vi invitiamo a scaricarla visitando questo indirizzo. Questo non è però l’unico contenuto che si è palesato di recente come mod per Fallout New Vegas. Al di là di progetti ben più grossi, il gioco di casa Bethesda e Obsidian nel corso degli anni hanno saputo conquistare i giocatori. Uno dei più recenti è l’introduzione di un sistema di messaggistica e del multiplayer asincrono reso famoso dalla serie di Dark Souls.

Le mod sono (almeno per ora) l’unico modo per poter giustificare un ritorno dei giocatori sui vari giochi di Fallout. Bethesda è infatti al momento concentrata su due grande produzioni. La prima è Starfield, IP inedita in oltre vent’anni di attività, che arriverà (salvo rinvii) l’11 novembre 2022 in esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e Xbox App. Todd Howard e soci sono però anche impegnati su The Elder Scrolls 6, anche se al momento ci vorranno anni prima di poter vedere qualcosa di concreto in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.