Sono emerse nuove immagini e un video dal set della tanto attesa serie TV basata sulla famosa serie di giochi di Bethesda, Fallout, che arriverà prossimamente su Prime Video. L’account che ha condiviso questo materiale ha sottolineato che le riprese potrebbero risalire a mesi fa, ma solo ora stanno vedendo la luce. La notizia arriva in un periodo in cui numerose produzioni hollywoodiane sono fermate a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori e ciò significa che la serie TV potrebbe arrivare presto o fra molto tempo.

BREAKING: A short video leaked today shows some footage of the ongoing #Fallout series for Amazon Prime! Fallout is being helmed by Jonathan Nolan and Lisa Joy, the producers of Westworld! pic.twitter.com/cCtgsvMu5x — Game Pass Tracker (@gamepasstracker) July 29, 2023

Nonostante i pochi dettagli offerti da questa “fuga” di materiale, possiamo ammirare il celebre logo della Valt-Tec e delle vetture retrò, coerenti con lo stile peculiare di Fallout. Le immagini trapelate mostrano una scena ambientata su un grande set all’aperto, che sembra essere un luogo reale, anziché uno studio di registrazione (l’atmosfera ricorda Fallout 3).

La serie TV di Fallout è prodotta da Kilter Films, la casa di produzione guidata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Già nel 2021, Joy aveva stuzzicato i fan rivelando che il tono della serie sarebbe stato “folle, pazzesco, divertente e avventuroso”

Il primo scorcio ufficiale della serie TV di Fallout è stato rilasciato nel 2022, ma al momento non ci sono ancora notizie riguardanti la data di uscita della serie. Nel cast figurano nomi di spicco come Walton Goggins (noto per Sons of Anarchy) e Kyle MacLachlan (celebre per Twin Peaks).

La serie TV di Fallout è solo uno dei numerosi progetti basati su videogiochi che Amazon sta sviluppando. Infatti, l’azienda ha recentemente siglato un accordo con dj2 Entertainment per creare contenuti videoludici per Prime Video, con potenziali adattamenti di altre popolari saghe videoludiche come Life Is Strange e Disco Elysium.