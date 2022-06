Che Todd Howard sia una delle persone più importanti in Bethesda Game Studios è fuori da ogni dubbio. Il game designer e sviluppatore di videogiochi è all’interno della società da più di vent’anni e ha lavorato a The Elder Scrolls, Fallout e infine Starfield. Proprio nella serie di giochi di ruolo post apocalittica, nelle mani del team di sviluppo solamente dagli anni 2000 dopo averne acquisito i diritti, qualcuno ha deciso di inserire un messaggio tributo a Howard, che da anni oramai è in carica di tutte le produzioni del team di sviluppo.

Mettiamo subito le mani avanti: i messaggi in questione sono particolarmente difficili da trovare ma sono presenti in Fallout 4 e Fallout 76. In realtà si tratta della stessa frase, ovviamente ripetuta nei due giochi e posizionata nella tavola periodica. Il messaggio elogia l’operato di Howard all’interno di Bethesda Game Studios, con una frase decisamente incredibile.

Il messaggio in questione recita “Todd Howard è fantastico in tutto ciò che le sue mani toccano. Non scherzo”. Il messaggio è veramente difficile da vedere, poiché non è dettagliato come il resto della tavola periodica, ma uno YouTuber è riuscito a fare uno screenshot e ingrandire il tutto. Il messaggio è visibile nel video che trovate poco più in basso.

Dopo aver lavorato a The Elder Scrolls e Fallout, la prossima sfida di Todd Howard sarà convincere i giocatori della bontà di Starfield. Il suo prossimo progetto è stato presentato in un lungo video di gameplay svelato la scorsa domenica, durate lo showcase di Xbox e Bethesda della Summer Game Fest 2022. I numeri sono incredibili, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poterci mettere le mani sopra: l’uscita è infatti prevista solamente per il 2023, su Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.