L’arrivo del primo trailer della serie TV di Fallout sviluppata da Amazon Prime Video sembrerebbe avvicinarsi, anche considerando la mole di contenuti che si stanno diffondendo. Di recente sono infatti comparse delle nuove foto dal set, che tra le tante cose mostrano per la prima volta i terrificanti Ghoul.

New pics from the set of the Fallout TV series pic.twitter.com/tpndpwEytZ

