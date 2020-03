Fallout Shelter Online sta arrivando in occidente

I fan di Fallout Shelter, titolo per mobile rilasciato poco prima dell’uscita di Fallout 4, dovrebbero essere felici di scoprire che, dopo un periodo di silenzio, il primo capitolo riceverà un sequel prodotto in Cina, Fallout Shelter Online. Originariamente pensato per non oltrepassare la madrepatria persino dopo un anno di successo, il tanto atteso follow-up di Fallout Shelter è stato annunciato per essere pubblicato in tutto il mondo, dando ai giocatori una serie di novità atte a migliorare la qualità del titolo. Questo è il primo annuncio mondiale, dopo che Fallout Shelter Online è stato mostrato al pubblico da più di un anno.

Dal nuovo video rilasciato dagli sviluppatori, sembra che Fallout Shelter Online porterà alla serie nuove funzionalità PvP, assieme a una modalità storia. Un’aggiunta alquanto controversa riguarda un nuovo sistema di carte Eroi con relativa monetizzazione in stile Gacha, in un periodo in cui le compagnie sembrano abbandonare l’idea microtransazioni in stile bottino: con tutte queste nuove aggiunte e la nuova presenza di microtransazioni, è difficile capire quanto bene gli sviluppatori siano effettivamente riusciti a mantenere le caratteristiche e il bilanciamento del primo capitolo, offrendo così un gameplay gratificante.

L’aggiunta del PvP sembra essere una scelta strana, dato che Bethesda ha recentemente appreso dai giocatori di Fallout 76, come enunciato in questo articolo, che non hanno mai voluto tale funzione nell’esperienza di Fallout. Tuttavia, è probabile che il mercato mobile risponda positivamente alla lotta contro altri player, nella cornice più rilassata di Fallout Shelter Online, anche se sembra essere la nuova modalità storia ad aver catturato maggiormente l’attenzione dei giocatori, preparandoli ad attrezzarsi al meglio per difendere i loro rifugi e continuare a giocare.

Quindi, così come Fallout Shelter ha rubato l’attenzione dei giocatori al suo lancio, il sequel in arrivo da oltreoceano piacerà sicuramente a tutti coloro che potrebbero essersi allontanati dal titolo a causa del suo sviluppo precipitato. Si spera che Fallout Shelter Online guadagnerà alcuni degli stessi elogi raccolti dal suo predecessore, in un mondo dove il mobile gaming sta prendendo sempre più piede. Ai giocatori non resta che aspettare l’uscita del titolo, prima di constatare la bontà effettiva delle nuove funzionalità aggiunte.