Fallout: svelato erroneamente il nuovo titolo per Xbox?

È difficile credere che un capitolo della serie principale di Fallout non sia stato rilasciato negli ultimi 3 anni. Dopo così tanto tempo dal rilascio di Fallout 76, Bethesda non ha ancora rivelato quale sarà il prossimo gioco, probabilmente per via di una pianificazione sul lungo termine che prevedeva uno sviluppo prolungato dello sfortunato titolo, il cui insuccesso ha mandato in fumo i piani di Bethesda. Tuttavia, nelle ultime ore si sta parlando molto di un nuovo capitolo della serie per via di un’affermazione di un esecutivo di Xbox.

Le voci sono partite da una recente intervista al capo dei servizi di Xbox, Ben Decker, che ha parlato in merito ai giochi presenti in Xbox Game Pass. Decker ha spiegato che il 55% degli utenti hanno risposto in un sondaggio che il motivo principale per cui si iscrivono al servizio è per via della presenza di titoli inseriti nel catalogo nel loro giorno di rilascio. Un dato molto interessante e che esplica il reale potenziale di Xbox Game Pass, ma ad esser davvero curiosa è la successiva affermazione.

Ben Decker ha aggiunto che Microsoft ha “23 studi su Xbox e Bethesda al lavoro su Halo, Forza, Fallout e una nuova IP di cui non abbiamo ancora parlato, ma che vi lascerà a bocca aperta”. Come avrete immaginato, sappiamo già che nuovi titoli nelle serie di Halo e Forza sono in sviluppo, ma non c’è mai stata menzione ufficiale su un capitolo inedito di Fallout finora. Proprio per questo motivo, molti credono che questa affermazione sia una prima conferma riguardo l’attuale sviluppo di un nuovo Fallout.

È davvero difficile che Bethesda non stia davvero lavorando a un nuovo gioco della serie, ma non possiamo neanche dare questa affermazione come una conferma definitiva di tale ipotesi. Se Microsoft o Bethesda rivelassero davvero un gioco di Fallout, le possibilità che esso sia un’esclusiva Xbox Series X|S sono davvero molto alte. Come sempre, vi consigliamo di prendere questa notizia come rumor e di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento sulla questione.