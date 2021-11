Fallout: un gioco mai rilasciato della serie sta per vedere la luce

La saga di Fallout ha inizio col suo primo titolo rilasciato ormai più di 20 anni fa, precisamente nel 1997. Da allora l’amatissima serie conta più di dieci videogiochi sviluppati e resi al pubblico nel corso degli anni, fino all’ultimo capitolo uscito proprio in questo 2021, Fallout 76: Steel Reign (del quale potete trovare la nostra recensione). Pare che nell’ultimo periodo gli sviluppatori della saga stiano lavorando a qualcosa riguardo i vecchi prodotti: di recente, infatti, Fallout 3 è stato sottoposto ad un importante update che ha previsto la rimozione di una feature storica: parliamo di un videogioco rilasciato nel 2008, ormai 13 anni fa. Ebbene, non tanto lontano da questa data ce n’è un altro mai rilasciato che potrebbe finalmente debuttare prossimamente.

L’opera di cui parliamo è proprio Fallout 3, più nello specifico il progetto Van Buren. Il titolo, infatti, non è stato rilasciato nel modo in cui era stato inteso inizialmente. Questo doveva essere originariamente un RPG (che un modder aveva già provato a riportarlo in vita non molto tempo fa), ma il tutto è stato cancellato nel 2003 per dar spazio a ciò che Fallout 3 è oggi. A quanto pare, però, dal 2017 lo sviluppatore Adam Lacko da Inlogic Software ha ufficialmente preso le redini del progetto per cercare di rendergli giustizia e fargli finalmente vedere la luce.

A detta dello sviluppatore, il piano è quello di rilasciare Fallout Van Buren senza modificare la vera natura del gioco. Ciò significa che questo non subirà aggiornamenti pesanti per far sì che il titolo sia all’altezza delle tecnologie di oggi; Adam ha intenzione di preservare ciò che gli sviluppatori originali avevano in mente per l’opera.

Slowly getting beyond what BIS managed to implement in their tech demo – realtime-with-pause combat… with actual pause this time around. Next stop – thresholds and fatigue implementation.#Fallout #VanBuren @jesawyer pic.twitter.com/upgBIVejdD — Adam Lacko (@lacko_adam) November 8, 2021

Questo titolo datato non è l’unico della serie che potrebbe fare ritorno: pare, infatti, che anche Fallout New Vegas potrebbe arrivare ai giorni nostri. Nell’attesa di ulteriori informazioni non ci resta che pazientare, e sperare che questi ultimi non si rivelino un flop come un’altra famosa opera della saga, Fallout 76, che fortunatamente si è ripresa nel corso degli anni.