Fame di soulslike? Black Faith Forsaken saprà saziarvi, ed è molto vicino

Il genere dei soulslike ha sempre saputo attirare a sé una piccola ma calorosa nicchia di fan. Complice il successo della trilogia di Dark Souls, diversi studi hanno deciso di seguire le impronte lasciate da Hidetaka Miyazaki, anche quelli più piccoli, come nel caso degli sviluppatori di questo nuovo titolo che attinge a piene mani a quelli prodotti da FromSoftware.

Il soulslike di cui andiamo a parlare oggi è infatti un progetto di Archangel Studios. Si chiama Bleak Faith: Forsaken e come si può intuire dal titolo, è un gioco molto distopico, ambientato in una delle ultime civilizzazioni, dove l’architettura moderna si unisce a mostri sovrannaturali e ambienti di gioco molto evocativi. Il gioco attinge a piene mani dalle opere di FromSoftware: è un open world moderno, con degli ambienti interconnessi tra di loro, un’esperienza di combattimento molto complicata e ricca di pattern, dove bisognerà dosare attentamente la forza, verificare la propria posizione e riuscire ad azzeccare il timing corretto. Presente anche la progressione da gioco di ruolo, come ogni soulslike che si rispetti.

Bleak Faith: Forsaken è inoltre il primo gioco di Archangel Studios. Il team di sviluppo è decisamente sconosciuto, se non per il fatto che ha aperto un campagna Kickstarter nel corso del 2021. Il gioco è stato finanziato nella sua interezza, con ben 31.199 Dollari raccolti durante il crowdfunding lanciato sulla piattaforma. Dietro il team c’è Miso Vukcevic, nativo del montenegro che ora vive negli Stati Uniti d’America ed è laurato in Arte al Davidson College.

Al momento Bleak Faith: Forsaken non ha ancora una data di uscita. Attualmente il gioco è previsto su Steam e non su console old o next gen con un generico Q4 2021: nel caso la finestra di lancio fosse confermata, allora non mancherebbe moltissimo all’uscita definitiva del gioco, che però non sarà localizzato in italiano.