Qualche tempo fa Nintendo aveva annunciato l’ormai prossima chiusura dei servizi online dei due eShop delle console Wii U e 3DS. Questa notizia sarebbe arrivata prima o poi, data l’anzianità delle due piattaforme, ma nonostante questo la tristezza negli appassionati è parecchia. In tutto questo, però, c’è chi ha voluto correre ai ripari andando ad acquistare ogni singolo videogioco presente all’interno dell’eShop di Wii U e 3DS.

Il fautore di questa missione è stato il noto youtuber noto in rete come Jirard ‘The Completionist’ Khalil. In uno dei suoi nuovi video, Jirard ha mostrato, col suo stile inconfondibile, tutti i passaggi che lo hanno portato ad acquistare tutti i titoli presenti nei due eShop delle piattaforme Nintendo divisi in 866 giochi per Wii U e 1547 titoli, per un totale di 2413, compresi i vari DSiWare per 3DSi e tutti i DLC.

L’intera collezione è costata a Khalil 22.791 Dollari, con lo youtuber che ha impiegato quasi un anno intero per concludere questo suo immenso progetto. Come viene spiegato all’interno del suo ultimo video, il tutto è stato fatto grazie al supporto di una raccolta fondi e donerà la collezione completa alla Video Game History Foundation: un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla preservazione della storia dei videogiochi.

Il tutto è riuscito alla perfezione a solamente pochi giorni dalla chiusura definitiva dei server dei negozi digitali di Nintendo Wii U e 3DS, il che avverrà il prossimo 27 marzo. Da quella data in poi non sarà più possibile fare nuovi acquisti sugli store delle piattaforme, però, sarà ancora possibile scaricare i giochi e i DLC già in possesso. Se siete interessati a qualche titolo Wii U e 3DS in particolare, avete ancora una settimana per acquistarlo e farlo vostro per sempre.

